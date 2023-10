350 Menschen bei Pro-Palästina-Demo in Nürnberg

An einer Pro-Palästina Demo in Nürnberg haben rund 350 Menschen teilgenommen.

Sie hatten sich am Samstagnachmittag auf dem Hallplatz versammelt, teilte die Polizei mit. Kurz vor Ende der Kundgebung brachte ein 30-Jähriger einen Zettel mit möglicherweise volksverhetzendem Text an einem Polizeiwagen an. Wegen der Aufschrift stellten die Beamten seine Identität fest und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Volksverhetzung ein.

(dpa)