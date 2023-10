Münchner Imame wollen Zeichen für den Frieden setzen

In der aufgeheizten Stimmung nach dem Angriff der Hamas auf Israel wollen die muslimischen Gemeinden in München zur Deeskalation aufrufen.

Die Imame hätten vorgeschlagen, "ein deutliches Zeichen zu setzen, in Form eines Friedensgebetes oder einer Mahnwache", berichtete Oberbürgermeister Dieter Reiter ( SPD) nach einem gemeinsamen Treffen kurz vor dem für Muslime wichtigen Freitagsgebet.

"Ich bedanke mich für die Bereitschaft der Imame, im Sinne der Münchner Stadtgesellschaft zur Deeskalation aufzurufen", betonte Reiter. "Wir waren uns einig in der Verurteilung des Terrors der Hamas und in der Trauer um alle zivilen Opfer dieses Krieges. Wir waren uns einig, dass es wichtig ist, gemeinsam für Deeskalation einzutreten und alles zu tun, um gewaltsame Auseinandersetzungen in München zu vermeiden."

(dpa)