Söder besucht zerstörten Kibbuz unweit des Gazastreifens

Auf seiner Israel-Reise will CSU-Chef Söder auch das militärische Sperrgebiet am Rande des umkämpften Gazastreifens besuchen. Geplant ist auch ein Treffen mit dem Staatspräsidenten.

Rund zwei Monate nach dem Beginn des Gaza-Krieges will Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU)am Donnerstag einen Kibbuz im militärischen Sperrgebiet nahe des Gazastreifens besuchen. Den genauen Namen wollte die Staatskanzlei zunächst unter Verweis auf die angespannte Sicherheitslage im Land nicht veröffentlichen.

Im Anschluss steht ein Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem auf dem Programm, bevor am späteren Nachmittag politische Gespräche mit Staatspräsident Izchak Herzog geplant sind. Im Kibbuz will Söder auch eine Geldspende zur Unterstützung eines Hilfsprojektes für traumatisierte Jugendliche durch den Terror-Angriff der Hamas in der Grenzregion übergeben.

Ende November hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bereits einen Kibbuz besucht, welcher von der Hamas angegriffen und weitgehend zerstört wurde. Der Angriff am 7. Oktober auf mehrere Siedlungskommunen hatte den Gaza-Krieg ausgelöst. Mehr als 1200 Menschen wurden bei den beispiellosen Attacken im Grenzgebiet getötet. Israel begann daraufhin mit massiven Luftangriffen und seit Ende Oktober mit einer Bodenoffensive in dem Gebiet. Dabei wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde inzwischen rund 18.000 Menschen getötet und mehr als 49.200 verletzt.

Söder will nach eigenem Bekunden mit seinem Besuch seine Solidarität mit Israel und dem Kurs der Regierung im Gazakrieg bekunden. "Wir haben natürlich auch Mitgefühl mit den Menschen im Gazastreifen, mit den zivilen Opfern", sagte er vor seiner Abreise. "Trotzdem glauben wir, dass Israel ein Recht auf Selbstverteidigung hat und dass es notwendig ist, die Sicherheit jetzt in den Vordergrund zu stellen."

Die Lage im Gazastreifen wird nach Angaben der Vereinten Nationen (UN), der EU und der Weltgesundheitsorganisation WHO immer katastrophaler. Weite Teile der Gebäude wurden durch die israelischen Angriffe zerstört, ein Großteil der getöteten Menschen sollen Zivilisten sein. Vor Beginn des Krieges lebten in dem von Israel abgeriegelten Gebiet, das nur etwas größer als München ist, mehr als zwei Millionen Mensche, darunter viele Kinder und Jugendliche.

Bereits am Mittwochabend wollte sich Söder mit dem israelischen Außenminister Eli Cohen treffen. Begleitet wird er von Botschafter Steffen Seibert und einer kleinen Delegation. Am Freitag will Söder zurück in Bayern sein.

(dpa)