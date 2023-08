Konstanz

vor 31 Min.

So wird das Wetter beim Seenachtfest

Auch dieses Jahr werden wieder tausende Menschen beim Seenachtfest in Konstanz erwartet.

Das Konstanzer Seenachtfest steht wieder an. Wie jedes Jahr werden Tausende Menschen erwartet. Aber wie soll das Wetter an dem Tag und in der Nacht werden?

Von Lorenzo Gavarini Artikel anhören Shape