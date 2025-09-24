Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Kontrollaktionen der Polizei: Drogen im Verkehr - Polizei setzt Spürhunde und Aufklärung

Kontrollaktionen der Polizei

Drogen im Verkehr - Polizei setzt Spürhunde und Aufklärung

Kontrollen, Schulbesuche und Pop-up-Store: Wie die Polizei versucht, die Zahl der Unfälle durch Drogen am Steuer zu senken.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    In Unterfranken geht die Polizei derzeit besonders gegen Drogenkonsum am Steuer vor.
    In Unterfranken geht die Polizei derzeit besonders gegen Drogenkonsum am Steuer vor. Foto: Julien Becker/dpa

    Die unterfränkische Polizei geht derzeit gezielt gegen Drogenkonsum am Steuer vor. Im vergangenen Jahr hätten im Bereich des Würzburger Polizeipräsidiums die folgenlosen Fahrten unter Drogeneinfluss um 44 Prozent zugenommen, teilte die Polizei mit. Bei einer Kontrollaktion wurden nun Fahrerinnen und Fahrer auf einem Rasthof der Autobahn 7 bei Schondra (Landkreis Bad Kissingen) überprüft.

    An mehreren Orten in dem Bezirk gebe es die Aktionstage «Drogen im Straßenverkehr», berichtete das Innenministerium in München. «Ziel ist es, die Fahrtüchtigkeit zu prüfen und Unfälle durch Drogenkonsum zu reduzieren.» Unterstützung erhält die unterfränkische Polizei dabei von Einheiten aus ganz Bayern, dem Bund sowie Spezialisten aus Italien, Österreich, der Schweiz und den USA. Spürhunde sollen zudem Drogen in den Fahrzeugen erschnüffeln.

    Schulaktionen ergänzen die Kontrollen auf der Straße

    Die Schwerpunktkontrollen werden durch Aufklärungsaktionen an Schulen, bei denen Jugendliche über die Gefahren von Drogen im Straßenverkehr informiert werden, ergänzt. Zudem hat die Polizei zu dem Thema in Würzburg einen Pop-up-Store eröffnet. «Unser Ziel ist, das Bewusstsein der Menschen für die Gefahren von Drogen im Straßenverkehr zu schärfen und die Zahl der Unfälle zu senken», sagte Innenstaatssekretär Sandro Kirchner (CSU).

    In Unterfranken sind mehrere Kontrollaktionen gegen Drogenkonsum am Steuer vor geplant.
    In Unterfranken sind mehrere Kontrollaktionen gegen Drogenkonsum am Steuer vor geplant. Foto: Julien Becker/dpa
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden