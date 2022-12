24 Menschen in Transporter mit sechs Plätzen

Ein Mann hat auf der Autobahn 3 in einem Kleintransporter mit sechs Sitzplätzen 23 Menschen transportiert.

Der Fahrer und die Insassen, darunter 17 Kinder, seien alle aus der Ukraine, teilte die Polizei am Montag mit. Ob es sich um Geflüchtete handelte, blieb zunächst ebenso unklar wie die Frage, warum das Fahrzeug bei der Kontrolle in Ruhstorf an der Rott (Landkreis Passau) am Sonntag so überfüllt war. Die Polizei holte einen Reisebus, um die Insassen abzuholen. Gegen den 21-jährigen Fahrer des Transporters wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

(dpa)