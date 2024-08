Autofahrer flieht vor Polizei und gefährdet Passanten

Ein Autofahrer hat auf der Flucht vor der Polizei in München mehrere Passanten gefährdet. Der 32-Jährige wollte sich am Montag einer Verkehrskontrolle entziehen, wie die Polizei mitteilte. Während die Beamten ihn verfolgten, sei er zu schnell und über Gehwege gefahren und habe rote Ampeln missachtet. Dabei habe er mit seiner Fahrweise mehrere Passanten in Gefahr gebracht.

Später habe der Mann seinen Wagen abgestellt und sei zu Fuß weitergelaufen. Nachdem die Beamten den 32-Jährigen gestellt hatten, fiel ein Drogentest bei ihm positiv aus. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes und zeigten ihn unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs an.