Zoll findet geschützte Kakteenteile in rund 400 Kakaobeuteln

Am Münchner Flughafen haben Zollbeamte im Gepäck einer Reisenden rund 400 Tüten Kakao und Bestandteile von geschützten Kakteenarten gefunden. Die Frau kam mit einem Flug aus Thailand, wie das Hauptzollamt München mitteilte. Die Kakaobeutel waren in einem großen Plastiksack verpackt. Bei einer genaueren Überprüfung der Beutel fanden die Beamten den Angaben zufolge die Bestandteile der Kakteen in dem Kakao.

Viele Kakteenarten stehen den Angaben zufolge unter dem Schutz des Washingtoner Artenschutzabkommens (Cites), das den internationalen Handel mit bedrohten Pflanzenarten regelt. Beinhalten Produkte geschützte Pflanzenteile, so ist die Einfuhr genehmigungspflichtig.

Die Kakaobeutel wurden nach den Bestimmungen des Bundesnaturschutzgesetzes beschlagnahmt. Die Frau müsse nun mit einem Bußgeld rechnen, sagte ein Sprecher des Hauptzollamtes. Wie hoch dieses ausfalle, konnte er nicht sagen.