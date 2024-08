Polizei hilft Coldplay-Fans nach Verlust ihrer Karten

Nach dem Verlust seiner zwei Tickets für den Auftritt der Band Coldplay in München hat die Polizei einem Mann und seiner Begleitung doch noch zum erhofften Konzertbesuch verholfen. Zugleich erwischten die Sicherheitsleute des Olympiastadions auf den reservierten Plätzen der beiden einen 38-Jährigen und eine 45-Jährige aus dem Landkreis Dachau, gegen die nun wegen Unterschlagung ermittelt wird. Sie wurden am Samstag der Polizei übergeben.

Der 28 Jahre alte, rechtmäßige Kartenbesitzer bewies derweil, dass ihm die Tickets gehörten, und konnte das Konzert dann doch noch mit etwas Verspätung hören, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten gehen davon aus, dass der 28-Jährige seine Konzertkarten verloren hat. Zuvor hatten Medien über den Fall berichtet.

Die britische Gruppe um Frontsänger Chris Martin (47) hatte seit Donnerstag dreimal in München gespielt. Die vor mehr als zwei Jahren in Südamerika gestartete Tour zum neunten Album der Erfolgsband soll im November in Neuseeland ihren Abschluss finden.