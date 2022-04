Mit Kennzeichen getrickst: Polizei fasst Tankbetrüger

Elf mal und für insgesamt mehr als 1000 Euro hat ein 41-Jähriger entlang der A6 (Landkreise Amberg-Sulzbach und Nürnberg) seit Weihnachten getankt und nicht bezahlt.

Am Dienstag hat die Polizei den Mann nach seinem elften Tankbetrug in Altdorf gefasst, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der 41-Jährige habe vor dem Tanken immer Kennzeichen von geparkten Autos gestohlen und an seinem eigenen Auto angebracht. Die Polizei ermittelt nun in mehreren Fällen wegen Betrugs und Diebstahls.

