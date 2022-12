Weniger Bürokratie in der Pflege: Minister Holetschek will Modellprojekt starten

Bayerische Kliniken könnten beim Bürokratieabbau in der Pflege "bundesweites Vorbild" werden, sagt Minister Holetschek. Ein Modellprojekt soll 2023 starten.

Um Bürokratie in der Pflege abzubauen, geht der Freistaat einen neuen Weg: Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hat in einem Exklusiv-Interview mit unserer Redaktion angekündigt, dass 2023 in allen sieben bayerischen Regierungsbezirken ein Modellprojekt starten soll.

In jeweils zwei Kliniken wird geprüft, wie man Pflegekräfte von unnötigen Aufgaben entlasten kann. „Wenn das funktioniert, könnten diese Häuser ein bundesweites Vorbild sein“, sagte Holetschek.

Welche Krankenhäuser nehmen am Modellprojekt in Bayern teil?

Welche Krankenhäuser bei dem Modellprojekt zum Zuge kommen, steht laut Gesundheitsministerium noch nicht fest: Das Konzept werde Anfang nächsten Jahres mit dem Medizinischen Dienst der Krankenkassen erarbeitet.

Die ausufernde Bürokratie gilt als einer der Hauptgründe dafür, dass die Pflegeberufe immer unattraktiver geworden sind. Mitarbeitende empfinden beispielsweise die umfangreichen Dokumentationspflichten als große Belastung.

