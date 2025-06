„Ganz oben darfst du keine Schwäche zeigen“: Die Beichte des unheilbar kranken Alfons Schuhbeck

Als Alfons Schuhbeck zum ersten Mal in seinem Leben dringend Geld braucht, ist er gerade mal 17, spielt in einer Hobbyband Gitarre und hat sich eben erst eine Musikanlage gekauft. Bei einem Auftritt im Restaurant „Kurhaus“ im oberbayerischen Waging am See fragt der selbstbewusste Teenager den Inhaber: „Können Sie uns nicht öfter engagieren? Ich brauch nämlich Kohle, weil ich einen Haufen Schulden habe.“ Über 5000 Mark müsse er für seine Musikanlage abzahlen. Ob er verrückt sei, fragt der Restaurantinhaber – so viele Schulden zu machen!

Sarah Ritschel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Alfons Schuhbeck Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Beichte Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis