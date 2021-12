Tiergestützte Therapie: Paulihof sorgt sich um seine Zukunft

Plus Auf dem Paulihof leben Kinder, die bei ihren Eltern nicht aufwachsen können. Die Nachfrage nach Plätzen steigt. Doch die Betreiberinnen bangen um ihre Bleibe.

Es sind vor allem Tiere, die Ponys, die Pferde, die Ziegen und die Schafe, die auf diesem Hof pädagogische Arbeit leisten. Paulihof nennt er sich, weil es Hund Pauli war, der vor vielen Jahren auf besondere Weise das Herz der Kinder öffnete.