Warum in Bayerns Energie-Vorzeigedorf Sielenbach der Strompreis explodiert

Plus Der 1800-Seelen-Ort Sielenbach ist Vorreiter bei der Energiewende. Jetzt sorgt dort ein missglücktes Stromgeschäft des bayerischen Gemeindetags für Ärger.

1800 Einwohnerinnen und Einwohner nur hat die kleine Gemeinde im Landkreis Aichach-Friedberg. Doch als „Sonnendorf“, wie es sich selbst nennt, ist Sielenbach weithin bekannt geworden. Es ist nicht zuletzt durch die örtliche Firma „Energiebauern“ eine Art Vorreiter in Sachen erneuerbare Energie. Inzwischen gibt es neben Solaranlagen auch Windräder, Fernwärme und andere Speicher- und Einspeisemodelle.