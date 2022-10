Geisterfahrer verursacht Unfall auf A94 und fährt davon

Ein Geisterfahrer hat auf der Autobahn 94 im Landkreis Altötting einen Unfall verursacht und ist dann weitergefahren.

Der Falschfahrer sei am Montagmorgen gegen 6 Uhr bei Neuötting in Richtung München auf der linken Spur gefahren, sagte ein Polizeisprecher. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, habe ein entgegenkommender Transporterfahrer ausweichen müssen. Dabei wurde das Fahrzeug gegen die Leitplanke geschleudert, überschlug sich und kam auf der Seite zum Stehen. Der 60-jährige Fahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei suchte am Montagmittag noch nach dem Geisterfahrer.

(dpa)