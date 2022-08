Millionenschaden bei Brand einer Industriehalle in Sulzbach-Rosenberg

In der Oberpfalz ist beim Brand einer Industriehalle ein Sachschaden von etwa einer Million entstanden. Verletzt wurde wohl niemand, die Brandursache ist noch unklar.

Geschätzte eine Million Euro Sachschaden hat ein Brand in einer Industriehalle in der Oberpfalz verursacht. Das Feuer war am Samstagmorgen in der Halle in Sulzbach-Rosenberg (Landkreis Amberg-Sulzbach) ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Die Ursache war zunächst unklar. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Die Nachlöscharbeiten im Gewerbegebiet sollen bis in den Nachmittag andauern. (dpa)