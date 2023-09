Mann in Mittagshitze aus defektem Aufzug befreit

Ein 30-Jähriger ist in der Mittagshitze mit einem Aufzug steckengeblieben und schließlich gerettet worden.

Da der Mann über Atemnot und leichte Dehydrierung klagte, kam er vorsorglich in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Aufzug am Bahnsteig des Bahnhofs in Schwabmünchen (Landkreis Augsburg) war Montagmittag zwischen zwei Stockwerken steckengeblieben, sodass sich der Mann nicht selbst befreien konnte und einen Notruf absetzte. Wegen der heißen Temperaturen habe nicht auf die Ankunft eines Servicetechnikers gewartet werden können, weshalb die Feuerwehr hinzugezogen wurde. Sämtliche Notsteuerungen der Anlage waren defekt. Daher musste der Aufzug mit einer Seilwinde so weit nach oben gezogen werden, dass der Mann aussteigen konnte.

(dpa)