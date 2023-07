Nach Streit von Jugendlichen suchen Taucher nach Waffe

Nach einem Streit zwischen mehreren Jugendlichen in Nürnberg haben Taucher der Feuerwehr die Pegnitz nach Waffen abgesucht.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte eine Zeugin am Sonntagabend einen Streit zwischen rund 20 Jugendlichen gemeldet. Demnach habe ein Beteiligter auch eine Waffe gehabt, die er später in die Pegnitz geworfen habe. Die Taucher hätten dort wenig später eine Softair-Waffe gefunden. Bei Softair-Waffen handelt es sich um Druckluft-Waffen, die oft täuschend echt aussehen, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen verursachen können.

Bei Fluchtversuchen und Gegenwehr einiger Jugendlicher in Folge der Auseinandersetzung verletzten sich laut Polizei drei Beamte leicht. Gegen die Beteiligten werde unter anderem wegen Körperverletzung und Bedrohung ermittelt.

