Kreistag lehnt AfD-Nachrücker ab: Behörde soll Fall prüfen

Nach der Ablehnung eines AfD-Kreistagskandidaten im Landkreis Garmisch-Partenkirchen will das Landratsamt den Vorgang der Aufsichtsbehörde zur Prüfung übergeben.

Der Kreistag hatte einem AfD-Bewerber, der als Nachrücker in das kommunale Gremium kommen sollte, mit großer Mehrheit die Zustimmung verweigert. Der Fall dürfte nach Angaben des Landkreistages in Bayern bislang einmalig sein, mehrere Medien hatten über den Vorgang berichtet.

Der Beschluss des Kreistages werde nun der Regierung von Oberbayern in München vorgelegt, erläuterte ein Sprecher der Kreisbehörde am Freitag. Die Entscheidung über den Listennachfolger für eine aus dem Gremium ausgeschiedene AfD-Kreisrätin war bereits am 26. Juli gefallen. Fünf Kreisräte votierten für den AfD-Mann Albert Mutschlechner, 39 dagegen.

Das Landratsamt äußerte sich nicht zu den Gründen der Ablehnung. Nach verschiedenen Berichten sollen Aussagen des Kandidaten in sozialen Netzwerken ausschlaggebend gewesen sein. Eine Sprecherin des Bayerischen Landkreistages sagte, dass dem Kommunalverband bislang kein ähnlicher Fall der Ablehnung des Nachrückers im Freistaat bekannt sei.

Der AfD-Kreisverband wies in einer Erklärung darauf hin, dass Mutschlechner bei der letzten Kommunalwahl von den Bürgern gewählt worden sei. "Wir werden zusammen mit dem Landesvorstand, der bereits informiert ist, dagegen vorgehen", kündigte der Kreisverband auf seiner Facebook-Seite hinsichtlich des Kreistagsbeschlusses an. Die kritisierten Posts des AfD-Kandidaten seien Meinungsäußerungen und hätten "keinerlei strafrechtliche Relevanz".

Der Landesvorsitzende der AfD, Stephan Protschka, kritisierte am Freitag das Verhalten der Mehrheit in dem Kreistag. "Das Mandat steht der AfD zu. Der Wählerwille muss akzeptiert werden", sagte der Bundestagsabgeordnete.

(dpa)