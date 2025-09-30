Icon Menü
Kreis Günzburg: Autofahrer stirbt bei Unfall in Ichenhausen

Kreis Günzburg

Autofahrer stirbt bei Unfall in Ichenhausen

Ein Mann ist im schwäbischen Ichenhausen mit dem Auto unterwegs. Plötzlich kommt der Wagen von der Straße ab. Er überschlägt sich und landet auf dem Dach. Für den Mann kommt jede Hilfe zu spät.
    Der 61-Jährige erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. (Symbolbild)
    Der 61-Jährige erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. (Symbolbild) Foto: Nicolas Armer/dpa

    Ein Autofahrer ist bei einem Unfall im schwäbischen Ichenhausen im Kreis Günzburg ums Leben gekommen. Sein Auto mit Anhänger war am Montagabend nach links von der Staatsstraße abgekommen und in den Straßengraben geraten, wo es sich überschlug und auf dem Dach landete, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr habe den 61-Jährigen aus seinem Wagen befreit, ihn aber nicht mehr wiederbeleben können. Der Mann starb vor Ort an seinen schweren Verletzungen. Wie es zu dem Unfall kam, ermittelt die Polizei.

