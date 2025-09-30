Autofahrer stirbt bei Unfall in Ichenhausen

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall im schwäbischen Ichenhausen im Kreis Günzburg ums Leben gekommen. Sein Auto mit Anhänger war am Montagabend nach links von der Staatsstraße abgekommen und in den Straßengraben geraten, wo es sich überschlug und auf dem Dach landete, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr habe den 61-Jährigen aus seinem Wagen befreit, ihn aber nicht mehr wiederbeleben können. Der Mann starb vor Ort an seinen schweren Verletzungen. Wie es zu dem Unfall kam, ermittelt die Polizei.

