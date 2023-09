Motorradfahrer in Unterfranken lebensgefährlich verletzt

Ein 57-jähriger Motorradfahrer ist im unterfränkischen Landkreis Kitzingen lebensgefährlich verletzt worden.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, kam der Mann am Freitagmittag auf der Bundesstraße 286 nahe Iphofen in einer Kurve alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Ersthelfer fanden ihn teilweise unter seinem Fahrzeug liegend im Straßengraben, hieß es. Ein Rettungshubschrauber brachte den 57-Jährigen in ein Krankenhaus.

(dpa)