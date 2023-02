Vermisster 19-Jähriger tot gefunden: Kripo ermittelt

Ein seit zwei Tagen vermisster 19-Jähriger ist am Montag im oberbayerischen Bertoldsheim (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) tot gefunden worden.

Die Hintergründe des Todes waren zunächst unklar, ein Verbrechen wird nicht ausgeschlossen. Nach Angaben eines Polizeisprechers soll die Leiche am Dienstag obduziert werden. Voraussichtlich erst danach könnten weitere Details genannt werden.

Der 19-Jährige stammte aus dem benachbarten schwäbischen Rain (Landkreis Donau-Ries). Am Samstagabend war er als Vampir verkleidet auf einer Faschingsfeier in Bertoldsheim. Da er von der Party nicht mehr nach Hause kam, wurde er am Sonntag von Angehörigen als vermisst gemeldet. Die Polizei suchte daraufhin mit einem Hubschrauber und Spürhunden nach dem Mann, zunächst allerdings ohne Erfolg.

Am Montagnachmittag wurde der Tote dann auf einem Grundstück in Bertoldsheim entdeckt. Die Kriminalpolizei übernahm den Fall.

