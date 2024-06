84 Jahre alter Fahrradfahrer von Lkw überrollt

Ein 84 Jahre alter Radfahrer ist in Bad Endorf im Kreis Rosenheim von einem Lkw überrollt und schwer verletzt worden.

Ein 40 Jahre alter Lastwagenfahrer bog am Freitag in der Traunsteiner Straße nach rechts ab, dabei erfasste sein Fahrzeug den ebenfalls nach rechts abbiegenden Radfahrer, wie die Polizei am Abend mitteilte. Der 84-Jährige kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer habe einen Schock erlitten und sei ebenfalls ins Krankenhaus gekommen, hieß es weiter. Die Staatsanwaltschaft Rosenheim ordnete die Erstellung eines Unfallgutachtens an.

(dpa)