Anna floh aus Mariupol und fand Hilfe bei der jüdischen Gemeinde in Augsburg

Plus Die jüdischen Gemeinden spielen eine wichtige Rolle bei der Aufnahme von Geflüchteten. Viele der Mitarbeiter kennen die Fluchterfahrung. Wie eine Frau aus Mariupol nur knapp dem Tod entrann und Hilfe fand.

Wenn Anna heute über Mariupol erzählt, dann spricht sie von "der Hölle". Sie erzählt von Leichen, die in den Straßen liegen. Vom Geräusch einstürzender Häuser. Von Bomben, die explodieren. Fensterscheiben, die klirrend zerbersten. Menschen, die nach Hilfe schreien. "Und ständig dieser Geruch nach Feuer und Staub."