1000 Geflüchtete kommen täglich in München an

Seit Anfang März sind etwa 45.000 Menschen in Bayern angekommen, die die Ukraine wegen des Angriffskrieges verlassen haben.

Insgesamt 45.000 Geflüchtete sind seit Anfang März aus der Ukraine in Bayern angekommen. Das teilte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Montag mit. Viele von ihnen reisen aber laut Herrmann nach wenigen Tagen selbstständig weiter. „Man muss unterscheiden zwischen der Erst-Ankunft und denen, die bleiben“, sagt er. Deutschlandweit wurden bisher knapp 150.000 ukrainische Flüchtlinge registriert.

Chaos am Münchner Hauptbahnhof

In Bayern kommen die meisten Geflüchteten am Münchner Hauptbahnhof an, wo in der vergangenen Woche chaotische Zustände herrschten. Herrmann forderte deshalb, dass sein Ministerium früher von Sonderzügen aus Polen oder Ungarn erfährt. Das Bundesinnenministerium habe hierzu bereits Unterstützung zugesagt. Am Nachmittag besuchte Herrmann den Hauptbahnhof, wo derzeit über 1000 Geflüchtete täglich ankommen.

Hören Sie sich dazu auch unseren Podcast an. Die Augsburgerin Tanja Hoggan-Kloubert spricht über die Angst um ihre Eltern in der Ukraine – und die überwältigende Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung.

