Krieg in der Ukraine

vor 2 Min.

Kritik an der Verteilung: Helfer warten vergeblich auf 2000 Geflüchtete

Plus Mehr als 2000 Menschen aus der Ukraine sind am Wochenende nicht in Bayern angekommen, obwohl sie angekündigt waren. Die Kritik an Bund und Freistaat wächst.

Von Michael Kienastl

Sie kamen einfach nicht. 50 Leute, 30 davon Ehrenamtliche, hatte das Landratsamt Dillingen am Freitagnachmittag für die Gundelfinger Kreissporthalle organisiert – medizinisches Personal, Übersetzende und andere Helferinnen und Helfer. Doch die drei angekündigten Busse aus Berlin, mit insgesamt 150 ukrainischen Geflüchteten an Bord kamen einfach nicht. Warum, ob sie überhaupt losgefahren sind und, wenn ja, wohin, das ist auch Tage danach noch nicht klar. „Wir haben keine Info bekommen, wo die Busse geblieben sind“, sagt Landratsamtssprecher Peter Hurler.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen