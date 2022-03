Krieg in der Ukraine

vor 32 Min.

Marina zu ihrem Vater: "Bitte sag mir, dass du gegen diesen Krieg bist"

Plus Marina und Maxim wollen ihre russische Staatsbürgerschaft wegen des Krieges in der Ukraine loswerden. Ihre Eltern sind in Deutschland lebende Russen – und glauben Putins Propaganda.

Von Jakob Stadler

Als Marina* am Donnerstag aufwachte, überbrachte ihr Mann die Nachricht vom Krieg: "Die Ukraine wird bombardiert." Sie habe erst einmal überhaupt nichts gesagt, erzählt Marina. Sie musste raus. Ging auf ein Feld in der Nähe des Hauses und schrie vor Wut und Frust. Dann wählte sie die Nummer ihres Vaters.

