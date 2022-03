Russische Studierende verfassen offenen Brief: "Nichts zu machen ist auch ein Verbrechen" 

In einem offenen Brief sprechen sich russische Studierende in Deutschland gegen den Krieg in der Ukraine aus. Sie gehen damit ein Risiko ein. So auch die Initiatorin Vlada.

Die Studentin Vlada will reden. Denn Schweigen bedeutet für sie Einverständnis. Und das hat sie für den Krieg in der Ukraine kein bisschen – und viele andere ihrer russischen Kommilitonen in ganz Deutschland auch nicht. Deshalb hat die 26-Jährige, die in Bayern Germanistik studiert, gemeinsam mit einer Freundin einen offenen Brief verfasst.

Ihr Ziel: Deutschland zu zeigen, dass "der Krieg in der Ukraine nicht ihr Krieg ist". Was sie damit meint: nicht der Krieg von in Deutschland lebenden russischen Studierenden. Eine Botschaft, die für viele von ihnen allerdings mit Angst um die Verwandten in der Heimat einhergeht.

Innerhalb von wenigen Tagen gründete sie Anfang März eine studentische Gruppe und trommelte über die sozialen Netzwerke deutschlandweit 170 Studierende zusammen. Seit dem Start der Petition hat sie fast 200 Unterschriften gesammelt.

Studierende, die wie sie den Krieg in der Ukraine als "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" sehen und sich als "europäisierten Teil des russischen Volkes verstehen", haben unterzeichnet. Sie wollen öffentlich klarmachen, dass sie den Krieg verurteilen, die Taten der russischen Regierung ihren Werten widersprechen und eine diplomatische Lösung hermuss.

Mit der Aktion will Vlada ihren Beitrag im Informationskrieg, wie sie sagt, leisten. Sie pflegt engen Kontakt zu Freunden und Familie in Russland und erlebt, wie dort mit der Bevölkerung über den Krieg kommuniziert wird – beziehungsweise Kommunikation verhindert wird. Denn laut Vlada spiele sich ein Drama in den russischen Medien ab: Allein von einem "Krieg" in der Ukraine oder von einer "Invasion" zu sprechen, ist verboten.

Alles würde getan, um die Leute gezielt zu täuschen. Der offene Brief: ihr Wort gegen die Worte von russischen Propagandisten. Sie erklärt: "Ich möchte etwas sagen, damit die Leute die Wahrheit sehen und hören. Selbst, wenn wir mit dem Brief nur erreichen, dass ein weiterer Mensch versteht, was wirklich in Russland passiert, ist das schon super."

Allerdings kommt die Unterschrift sowohl für Vlada als auch für die anderen russischen Studierenden nicht ohne Preis. "Wir gehen ein Risiko damit ein", sagt sie. Zwar sei sie in Deutschland in Sicherheit – doch sie und viele andere, die ebenfalls unterzeichnet haben, haben Angst um ihre Verwandten in Russland. Denn durch die Unterschrift und ihre Namen sind sie nachverfolgbar.

Aus diesem Grund möchte auch Vlada als Initiatorin des offenen Briefs nicht mit vollem Namen auftreten – zu groß ist die Angst, dass es Folgen für ihre Liebsten in Russland hat. "Beim Polizeistaat in Russland ist alles zu erwarten", findet sie. Gefängnisstrafen hält sie für möglich. Freunde von ihr haben im moralischen Zwiespalt nicht unterschrieben, weil sie bald nach Russland reisen möchten und befürchten, dass eine Unterschrift die Einreise verhindern könnte.

Welchen Zwiespalt Vlada ebenfalls betonen möchte: Der Krieg betrifft viele ihrer russischen Kommilitonen persönlich. Russland gegen die Ukraine - so einfach und schwarz-weiß sei das nicht. "Ganz viele von uns haben Familie und Freunde in der Ukraine. Ich auch. Mein Opa war ein Ukrainer und sein Bruder und seine ganze Familie leben dort." Vlada spricht sogar von einem Brudermord. "Nicht weil wir ein Volk sind, sondern weil das ukrainische Volk uns kulturell sehr nah ist. Es fühlt sich noch schrecklicher an, wenn die Regierung Soldaten schickt, um unsere, oft buchstäblich, Brüder und Schwestern zu töten."

Die Stimmung unter vielen ihrer russischen Bekannten in Deutschland sei hilflos, aber auch wütend. "Wir können nichts für den Krieg." Es ist Vlada wichtig, eines nicht unausgesprochen zu lassen: Sie und alle anderen russischen Studierenden in Deutschland, die im Brief unterzeichnet haben - "wir sind in Sicherheit. Wir sind in Deutschland und wir haben hier keine Angst vor der Polizei. Und wir sind dankbar, dass wir uns in Sicherheit befinden dürfen".

Ihre Ängste stünden in keinem Vergleich zu denen von Ukrainerinnen und Ukrainern, die zurzeit in der Ukraine in Bunkern ausharren müssten. Oder auch von denen, die in Russland auf die Straße gehen und gegen den Krieg demonstrieren.

Der offene Brief ist ihre Art und Weise, ihren Gefühlen und ihrer Meinung Ausdruck zu verleihen. Schon immer habe sie die politischen Geschehnisse in ihrem Heimatland kritisch betrachtet und ihre Ansichten zum Beispiel durch das Teilen von Posts in den Sozialen Medien klar kommuniziert, sagt sie. Aber: "Ich bin keine Aktivistin. Ich bin eine einfache Studentin." Zurzeit findet Vlada: "Nichts zu machen ist auch ein Verbrechen".

Anfang März, nur zwei Tage, nachdem sie mit ihrer Freundin die Studentengruppe gegründet hatte, schickte Vlada den offenen Brief an den Bundeskanzler. Eine direkte Reaktion hat sie bisher nicht erhalten. Für Vlada zählt aber viel mehr, dass sich Olaf Scholz geäußert hat und ihren Worten nach, ebenfalls wie sie überzeugt ist: "Macht und Menschen in Russland sind zwei verschiedene Sachen."

