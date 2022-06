Wie geht es eigentlich den Geflüchteten aus der Ukraine in Bayern?

Plus Der größte Ansturm von aus der Ukraine fliehenden Menschen ist offenbar vorbei. Wie steht es um ihre Versorgung und ihre Probleme? Und: Wie viele sind schon zurückgereist?

Der Tag, an dem Nataliia Mazur ihre Heimatstadt Kiew verließ, war der 17. März. Auf den Tag genau drei Wochen, nachdem Russland seinen Angriffskrieg auf die Ukraine gestartet hatte. Bevor sich die 45-jährige Reisemanagerin aber auf den Weg machte, buchte sie noch ihren beiden über 80-jährigen Nachbarn ein Busticket. Ziel: Augsburg, wo deren Tochter seit ein paar Jahren lebt. Dann folgte auch Nataliia mit ihrem 15-jährigen Sohn. Seit fast drei Monaten leben die vier nun gemeinsam unter dem Dach von Nataliias Nachbarstochter.