Fliegerbombe in Donau gesprengt

In der Donau wird eine Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg gefunden. Schiffe und Bahnen müssen für die Sprengung stoppen.

In der Donau in Niederbayern ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gesprengt worden. Das sagte ein Sprecher der Polizei am Abend. Bei Sondierungen im Zuge von Bauarbeiten an der Bogener Bahnbrücke bei Aiterhofen (Landkreis Straubing-Bogen) war die 250 Kilogramm schwere Bombe zuvor entdeckt worden.

Der Kampfmittelräumdienst habe die Lage begutachtet und sei zum Ergebnis gekommen, dass die Bombe nicht sicher geborgen werden konnte. Sie musste deshalb vor Ort unter Wasser gesprengt werden.

Zuvor richtete die Polizei einen Sperrradius von 200 Metern ein. Ein Wohngebiet war nicht betroffen, jedoch wurde der Schiffsverkehr auf der Donau eingestellt. Zudem fuhren zwischen Straubing und Bogen keine Züge.

(dpa)