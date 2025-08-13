Phosphorbombe in Augsburg geborgen

Im Augsburger Stadtteil Lechhausen ist eine Phosphorbombe aus dem Lech geborgen worden. Gegen 17.30 Uhr sei die Polizei über den Fund einer möglichen Weltkriegsmunition informiert worden, teilten die Beamten mit. Spezialkräfte hätten die Bombe schließlich am Abend aus dem Fluss geborgen - knapp vier Stunden nach dem Fund. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestand den Angaben zufolge nicht. Für die Dauer der Bergungsarbeiten waren der Uferbereich und eine Grünanlage abgesperrt.

Weltkriegsmunition Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lech Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lechhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis