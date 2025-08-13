Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Kriegsfolgen: Phosphorbombe in Augsburg geborgen

Kriegsfolgen

Phosphorbombe in Augsburg geborgen

Im Stadtteil Lechhausen wurde Weltkriegsmunition im Lech gefunden. Spezialkräfte bargen sie am Abend.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei rückte an. (Symbolbild)
    Die Polizei rückte an. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

    Im Augsburger Stadtteil Lechhausen ist eine Phosphorbombe aus dem Lech geborgen worden. Gegen 17.30 Uhr sei die Polizei über den Fund einer möglichen Weltkriegsmunition informiert worden, teilten die Beamten mit. Spezialkräfte hätten die Bombe schließlich am Abend aus dem Fluss geborgen - knapp vier Stunden nach dem Fund. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestand den Angaben zufolge nicht. Für die Dauer der Bergungsarbeiten waren der Uferbereich und eine Grünanlage abgesperrt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden