17-Jähriger nach Messerangriff außer Gefahr - Motiv unklar

Nach einer Auseinandersetzung mit einem Messer in der Oberpfalz ist der schwer verletzte 17-Jährige außer Lebensgefahr. Der Jugendliche sei mittlerweile ansprechbar und solle nun zu dem Vorfall befragt werden, sagte ein Sprecher der Polizei. Die beiden 22 Jahre alten Leichtverletzten, ein Mann und eine Frau, seien wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden. Ein 20-Jähriger hatte bei dem Vorfall zudem einen Schock erlitten.

Die Hintergründe des Vorfalls am Samstagabend in Altendorf, einem Ortsteil von Pressath im Landkreis Neustadt an der Waldnaab, sind weiter unklar. Ein 21 Jahre alter Mann sitzt wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und versuchten Mordes in Untersuchungshaft.

Streit als Auslöser

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war eine Gruppe von rund 20 Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus Niederbayern bereits seit Donnerstag in Altendorf bei einer Jugendfreizeit. Im Laufe des Abends soll es am Samstag dann zu einem Streit zwischen mehreren Teilnehmern gekommen sein. Dabei soll der 21-Jährige dem 17-Jährigen mit einem Messer eine Stichverletzung im Brustbereich zugefügt haben. Auch zwei weitere verletzte er mit dem Messer demnach leicht.

Die mutmaßliche Tatwaffe fanden Ermittler vor Ort in einem Gebüsch. Der Verdächtige kam noch am Sonntag in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den Hintergründen des Vorfalls.