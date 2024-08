19-Jähriger nach Angriff auf Frau in U-Haft

Ein 19-Jähriger sitzt nach einem gewalttätigen Angriff auf eine Frau in der Aschaffenburger Innenstadt in Untersuchungshaft. Die Ermittler werfen ihm sexuelle Nötigung und gefährliche Körperverletzung vor. Der junge Mann stehe im Verdacht, eine 31-Jährige in der vergangenen Woche angegriffen und verletzt zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Anwohner hatten demnach am frühen Morgen des 15. August den lauten Übergriff auf die Frau gehört und die Polizei gerufen. Als die Beamten eintrafen, waren das Opfer und der Täter aber bereits verschwunden. Die 31-Jährige meldete sich später bei der Polizei. Die Aussagen von zwei Zeuginnen brachten die Ermittler dann auf die Spur des Verdächtigen. Polizeikräfte nahmen ihn am Mittwoch fest.