27-Jähriger soll Mutter getötet haben - U-Haft

Ein 27-Jähriger aus Unterfranken steht im Verdacht, seine Mutter getötet zu haben. Der Mann hatte zunächst selbst den Rettungsdienst verständigt und angegeben, die 60-Jährige tot in ihrer Wohnung in Lohr am Main (Landkreis Main-Spessart) gefunden zu haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Dem Rettungsdienst kamen bei dem Vorfall am Dienstag den Angaben zufolge aber Zweifel, ob die Frau auf natürliche Weise gestorben ist, weshalb die Polizei hinzugezogen wurde. Bei Vernehmungen und durch Hinweise vom Tatort ergab sich demnach ein Anfangsverdacht gegen den Sohn. Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen.

Eine Obduktion des Leichnams ergab nun, dass die Frau durch äußere Gewalteinwirkung zu Tode kam. Der 27-Jährige kam wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags in Untersuchungshaft. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen des Vorfalls.