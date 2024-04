41-Jährige bei Gruppenschlägerei schwer verletzt

Bei einer Gruppenschlägerei in München ist eine 41-jährige Frau mit einem Faustschlag schwer verletzt worden.

Sie kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Vorangegangen war eine Auseinandersetzung zwischen dem 39-jährigen Begleiter der Frau und einem 42-Jährigen. Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, hatte der Begleiter den anderen Mann auf der Straße mehrfach rassistisch beleidigt. Diesen Streit bemerkten zwei bis drei andere Männer, die sich in die Auseinandersetzung einmischten. Es kam zu einer Schlägerei zwischen den bislang Unbekannten und dem 39-Jährigen sowie der 41-Jährigen. Dabei wurde die Frau verletzt. Die Polizei nahm die Ermittlungen zu dem Vorfall am Donnerstag auf.

(dpa)