Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Kriminalität: 66-Jähriger stirbt nach Streit mit Müllwagenfahrer

Kriminalität

66-Jähriger stirbt nach Streit mit Müllwagenfahrer

Ein Anwohner stürzt bei einer Auseinandersetzung mit dem Fahrer eines Müllfahrzeugs. Er stirbt im Krankenhaus - die Polizei ermittelt.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Eine rechtsmedizinische Untersuchung soll laut Polizei Aufschluss über die Todesursache geben. (Symbolbild)
    Eine rechtsmedizinische Untersuchung soll laut Polizei Aufschluss über die Todesursache geben. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Ein 66-Jähriger ist nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem Müllwagenfahrer in Pocking (Landkreis Passau) nun im Krankenhaus gestorben. Er war nach dem Vorfall vor rund zwei Wochen eingeliefert worden, wie die Polizei mitteilte. Zur Feststellung der Todesursache soll eine rechtsmedizinische Untersuchung durchgeführt werden.

    Der Mann hatte sich von dem Lärm durch das Leeren eines Containers gestört gefühlt und den 60 Jahre alten Müllwagenfahrer gefilmt. Dieser machte den Angaben zufolge daraufhin ebenfalls Videoaufnahmen von dem Anwohner. Im Verlauf eines Wortgefechts schlug der 66-Jährige den Fahrer mindestens zweimal ins Gesicht, woraufhin dieser den Mann zurückschubste. Der Anwohner stürzte laut Polizei über einen Bordstein, wurde kurz bewusstlos und kam verletzt ins Krankenhaus. Dort starb er am Mittwoch. Der Müllwagenfahrer wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

    Die Ermittlungen dauerten den Angaben nach zunächst an.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden