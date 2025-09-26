66-Jähriger stirbt nach Streit mit Müllwagenfahrer

Ein 66-Jähriger ist nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem Müllwagenfahrer in Pocking (Landkreis Passau) nun im Krankenhaus gestorben. Er war nach dem Vorfall vor rund zwei Wochen eingeliefert worden, wie die Polizei mitteilte. Zur Feststellung der Todesursache soll eine rechtsmedizinische Untersuchung durchgeführt werden.

Der Mann hatte sich von dem Lärm durch das Leeren eines Containers gestört gefühlt und den 60 Jahre alten Müllwagenfahrer gefilmt. Dieser machte den Angaben zufolge daraufhin ebenfalls Videoaufnahmen von dem Anwohner. Im Verlauf eines Wortgefechts schlug der 66-Jährige den Fahrer mindestens zweimal ins Gesicht, woraufhin dieser den Mann zurückschubste. Der Anwohner stürzte laut Polizei über einen Bordstein, wurde kurz bewusstlos und kam verletzt ins Krankenhaus. Dort starb er am Mittwoch. Der Müllwagenfahrer wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

Die Ermittlungen dauerten den Angaben nach zunächst an.