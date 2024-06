77-Jährige stößt fremde Katze von Balkon: schwer verletzt

Eine Katze klettert auf einen fremden Balkon - und stürzt von dort auf eine Metallstange. Schuld daran soll eine 77-Jährige sein.

Eine 77-Jährige soll eine fremde Katze von ihrem Balkon in Regen gestoßen haben - wodurch das Tier schwer verletzt wurde. Die Katze sei am Sonntagabend auf den Balkon der Seniorin in der ersten Etage geklettert, teilte die Polizei am Dienstag mit. Daraufhin soll die Frau das Tier herunter gestoßen haben. Die Katze fiel auf eine senkrecht stehende Metallstange und wurde schwer verletzt. Das Tier wurde notoperiert, ob es überlebt, ist unklar. Die 77-Jährige muss nun wegen Sachbeschädigung und wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz verantworten.

(dpa)