87-Jährige getötet - Ermittlung wegen Totschlags gegen Sohn

Ein 66 Jahre alter Mann sitzt nach dem gewaltsamen Tod seiner Mutter in Mindelheim (Landkreis Unterallgäu) weiter in Untersuchungshaft. Gegen ihn werde wegen Totschlags ermittelt, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West am Montag.

Der Mann war am frühen Freitagabend betrunken bei der Polizei erschienen und hatte angegeben, seine Mutter getötet zu haben. Streifen und Rettungsdienst seien zu dem Wohnanwesen der Frau gefahren, jedoch sei jede Hilfe zu spät gekommen.

Was sich genau zutrug, ist weiter unklar. «Wir sind ganz am Anfang der Ermittlungen», sagte die Polizeisprecherin. Die genaue Todesursache stehe noch nicht fest. «Wir warten auf die Obduktion.» Diese sollte noch am Montagnachmittag stattfinden. Es war aber unklar, wann das Ergebnis vorliegen könnte. Ob inzwischen eine Tatwaffe gefunden wurde, war unklar.

Zwei Kinder in Rosenheim getötet

Es ist das zweite Tötungsdelikt, das sich in Bayern binnen weniger Tage mutmaßlich im familiären Umfeld ereignete. Am Morgen nach Heiligabend waren zwei Kinder tot in ihrem Zuhause in Rosenheim gefunden worden. Unter Verdacht steht die 39 Jahre alte Mutter. Sie soll ihre sechs und sieben Jahre alten Kinder im Laufe des Heiligabends oder in der Nacht auf den ersten Weihnachtsfeiertag im gemeinsamen Wohnhaus mit einem Werkzeug tödlich verletzt haben. Danach soll sie versucht haben, sich selbst zu töten. Sie ist nach Angaben der Polizei mittlerweile in einer Fachklinik untergebracht.