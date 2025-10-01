Icon Menü
Kriminalität: 90-Jährige wird schwer verletzt - Tochter in U-Haft

Kriminalität

90-Jährige wird schwer verletzt - Tochter in U-Haft

Passanten finden eine schwer verletzte Seniorin auf der Straße. Sie soll angegriffen worden sein - von ihrer eigenen Tochter.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Rettungskräfte brachten die verletzte 90-Jährige in ein Krankenhaus. (Symbolbild)
    Rettungskräfte brachten die verletzte 90-Jährige in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa

    Eine Frau soll ihre 90 Jahre alte Mutter in deren Wohnung in Burgkunstadt (Landkreis Lichtenfels) angegriffen und schwer verletzt haben. Die 61-Jährige kam wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

    Passanten hatten am Montagnachmittag den Notruf gewählt, nachdem sie die Seniorin stark blutend auf der Straße gefunden hatten. Rettungskräfte brachten sie laut Polizei und Staatsanwaltschaft in ein Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen und Schilderungen der 90-Jährigen hatte sie sich nach dem Vorfall auf die Straße geflüchtet, um Hilfe zu holen. Weitere Angaben zu den Umständen des Angriffs machten Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst nicht.

