Angriff in Reisebus: Beschuldigter soll in Psychiatrie

Nach dem Angriff auf einen Fahrgast in einem Reisebus auf der Autobahn 9 in Mittelfranken soll über die Unterbringung des Beschuldigten in einer Psychiatrie entschieden werden.