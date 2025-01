Angriff mit Machete - Tatverdächtiger in U-Haft

Ein 32-Jähriger soll zwei Menschen in Selb (Landkreis Wunsiedel) mit einer Machete angegriffen haben - und sitzt nun in Untersuchungshaft. Eines der Opfer, ein 52-Jähriger, wurde schwer am Kopf verletzt. Ein Ermittlungsrichter erließ den Haftbefehl wegen des versuchten Totschlags in zwei Fällen und der gefährlichen Körperverletzung, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann soll laut Polizei am Montagabend in einem Wohngebiet zunächst auf offener Straße mit einer Machete auf den 52 Jahre alten Mann losgegangen sein. Dabei fügte er diesem zwei Schnitte im Kopfbereich zu. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

Direkt danach soll der Tatverdächtige versucht haben, eine Frau zu attackieren. Die 20-Jährige habe den Angriff abwehren können und sei unverletzt geblieben. Zudem soll der Mann zwei Fahrzeuge beschädigt und dadurch einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro verursacht haben. Nach den Taten ergriff der 32-Jährige laut Polizei die Flucht. Beamte nahmen ihn kurze Zeit später in unmittelbarer Nähe zum Tatort fest.

Die genauen Hintergründe und das Motiv des Mannes waren zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Dem 32-Jährigen aus Selb wurde Blut abgenommen, da der Verdacht beseht, dass er zur Tatzeit unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Zu dem Ergebnis des Testes konnte ein Sprecher der Polizei zunächst keine Angaben machen.