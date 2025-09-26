Frau belästigt, Helferin geschlagen – Verdächtiger ermittelt

Ein 30-Jähriger soll auf dem Münchener Oktoberfest eine Frau sexuell belästigt und eine weitere geschlagen haben. Der Mann fasste der 27-Jährigen am Donnerstagabend über der Kleidung an das Gesäß, wie die Polizei mitteilte. Als eine 23 Jahre alte Bekannte den Täter darauf ansprach, schlug er ihr zweimal ins Gesicht. Sie habe nicht ärztlich behandelt werden müssen, sagte ein Polizeisprecher.

Die Beamten konnten den Tatverdächtigen im weiteren Verlauf ermitteln. Zum Zeitpunkt der Fahndung war der Mann jedoch nicht mehr vor Ort. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung und Körperverletzung. Die Ermittlungen dauerten laut Polizei zunächst an.