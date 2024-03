Autobahnkontrolle: Bundespolizei findet Waffen im Kofferraum

Ein 56-Jähriger ist auf der Autobahn an der Grenze zu Tschechien mit mehreren Waffen im Kofferraum gestoppt worden - darunter ein Butterfly- und ein Springmesser, mehrere Softair-Waffen und Munition.

Beamte kontrollierten den Mann am Dienstag an der A6 in Waidhaus (Landkreis Neustadt an der Waldnaab), wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Er war den Angaben zufolge auf der Heimreise von Tschechien nach Großbritannien und gab an, die Waffen für einen Videodreh nutzen zu wollen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Die Gegenstände seien nach dem deutschen Waffengesetz verboten. Gegen den 56-Jährigen wird nun wegen mehreren Verstößen gegen das Waffengesetz ermittelt.

