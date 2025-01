Autofahrer rast mit über 100 km/h vor der Polizei davon

Ohne Führerschein und unter Cannabiseinfluss hat ein Autofahrer in Schwaben versucht, vor der Polizei zu flüchten. Zivilbeamte wollten den 24-Jährigen laut Polizei in Dillingen an der Donau am Montagabend kontrollieren, als er plötzlich beschleunigte und in Richtung Innenstadt davonfuhr. Die Streife nahm die Verfolgung auf. Streckenweise sei der junge Mann innerorts mit weit über 100 Kilometern pro Stunde unterwegs gewesen.

Als die Beamten den Mann schließlich anhalten und kontrollieren konnten, zeigte sich der Grund für die Flucht: Der 24-Jährige habe keine gültige Fahrerlaubnis gehabt und sei unerlaubt mit dem Wagen gefahren - ohne, dass der Halter davon wusste. Zudem stand er den Angaben zufolge unter Cannabiseinfluss. Verletzt oder gefährdet wurde laut Polizei niemand. Der junge Mann muss sich nun wegen mehrerer Delikte verantworten.