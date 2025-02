Autofahrer stoppt THW-Fahrzeug und wird aggressiv

Ein Mann hat mit seinem getunten Auto ein Einsatzfahrzeug des Technischen Hilfswerks (THW) in Berchtesgaden gestoppt und die Gruppe in dem Wagen angegangen. Die acht THW-Mitglieder waren am Samstagnachmittag auf einem Ausflug und nicht im Einsatz, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer des Einsatzfahrzeugs musste eine Vollbremsung machen, weil der Mann mit dem Auto überholte und sich mitten vor den Wagen des THW stellte. Es kam den Angaben zufolge nicht zu einem Zusammenstoß.

Der Autofahrer stieg laut Polizei aus seinem Wagen, ging aggressiv auf den Lenker des anderen Autos zu und beschimpfte ihn. Zudem forderte der Autofahrer fünf Euro, weil der THW-Fahrer zuvor den Scheibenwischer betätigt hatte und das Wischwasser auf das getunte Auto gekommen war. Der bei der Polizei bereits bekannte Tuner setzte seine Fahrt fort und zeigte dabei den Mittelfinger. Die Beamten ermitteln den Angaben zufolge nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Nötigung und Beleidigung gegen den Mann.