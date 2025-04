Betrug als falsche Polizisten - drei Männer in Haft

Nach mehreren Betrugsfällen sitzen drei mutmaßliche Täter in Haft. Die Männer sollen Mitglieder einer Bande sein, die sich als Polizisten ausgeben und ihre Opfer um ihre Wertsachen bringen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei Leipzig mitteilten. Einsatzkräfte hatten im April Wohnungen in Sachsen und Bayern durchsucht. Die Bande soll in ganz Deutschland tätig gewesen sein.

Die Ermittlungen begannen demnach im Januar, als Betrüger eine 62-Jährige aus Leipzig anriefen und sich als Polizisten ausgaben. Sie baten die Frau, ihr Bargeld an sie zu übergeben, um es vor vermeintlichen Einbrechern zu schützen, wie es hieß. Nach dem Gespräch wurde die 62-Jährige den Angaben zufolge misstrauisch und informierte die Polizei. Als ein 23-Jähriger später an ihrer Haustür klingelte, um das Bargeld abzuholen, stellten Polizisten ihn. Seitdem sitzt er laut Polizei in Haft.

Bei den folgenden Ermittlungen gerieten zwei weitere Männer ins Visier der Polizei. Im April wurden deren Wohnungen in Chemnitz und im bayrischen Landkreis Würzburg durchsucht. Dabei wurden umfangreiche Beweismittel sowie Bargeld sichergestellt, wie es hieß. Das Amtsgericht Leipzig erließ Haftbefehle gegen die Männer im Alter von 24 und 25 Jahren.