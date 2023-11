Betrug in mehreren Bundesländern: 61-Jähriger in Haft

Ermittler in Oberfranken haben einen 61-Jährigen festgenommen, der Menschen in mehreren Bundesländern um Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von rund 190.000 Euro gebracht haben soll.

Ermittler konnten dem Mann insgesamt acht vollendete und vier versuchte Betrügereien in Bayern, Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und Sachsen nachweisen, wie es am Mittwoch in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bayreuth heißt.

Aufgeflogen war der Mann, weil eine 69-jährige Rentnerin aus Gefrees (Landkreis Bayreuth) im Mai die Masche des Telefonbetrügers durchschaute. Ein Richter erließ bereits nach dem Betrugsversuch in Oberfranken einen Haftbefehl gegen den Mann. Ihm wird wiederholter banden- und gewerbsmäßiger Betrug vorgeworfen.

(dpa)