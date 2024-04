Betrunkener fährt auf S-Bahn-Kupplung mit

Die Bundespolizei hat in München einen betrunkenen S-Bahn-Surfer gefasst.

Der 19-Jährige fuhr am Mittwoch zwei Stationen, rund 1200 Meter, auf einer Kupplung mit, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Er habe sich an einem Scheibenwischer festgehalten und sei zunächst unerkannt entkommen. Ein Zeuge hatte von dem S-Bahn-Surfer ein Video aufgenommen. So hätten Beamte den 19-Jährigen am Abend im Hauptbahnhof erkannt, wo er den Angaben zufolge Reisende belästigt haben soll. Bei ihm sei ein Atemalkoholwert von 2,28 Promille festgestellt worden.

Infolge des Vorfalls kam es zu Verspätungen, Umleitungen und Ausfällen. Die Bundespolizei ermittelt wegen einer Ordnungswidrigkeit nach der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung. Gegen den Jugendlichen werde außerdem eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs gestellt. Er hatte den Angaben zufolge bereits im März ein Hausverbot für den Hauptbahnhof erhalten. Die Bundespolizei warnte ein weiteres Mal vor dem "lebensgefährlichen Unsinn". In München wurden in diesem Jahr bereits acht solcher Vorfälle gemeldet, sagte ein Sprecher.

(dpa)