Betrunkener randaliert in Pizzeria - Mehrere Verletzte

Ein 41-Jähriger hat in einem Restaurant in Oberaudorf (Landkreis Rosenheim) randaliert und so für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Der betrunkene Gast hatte am Samstag andere Gäste und die Eigentümer beleidigt und bespuckt, wie die Polizei mitteilte. Der Täter ging diese körperlich an, als er aufgefordert wurde, das Restaurant zu verlassen. Zwei der Eigentümer wurden leicht verletzt, hieß es.

Zunächst hatte der Mann selbst die Polizei kontaktiert. Weitere Anrufe besorgter Passanten hatten die Leitstelle ebenfalls erreicht. Vor Ort schrie der 41-Jährige den Angaben zufolge die eintreffenden Beamten an. Die Polizei fesselte ihn wegen der möglichen Gefahr für andere und nahm ihn vorläufig fest. Dabei trat dieser auch noch die Seitenscheibe eines Polizeiwagens ein. Drei Polizisten seien leicht verletzt worden. Der Randalierer wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht.