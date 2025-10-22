Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Kriminalität: Betrunkener will Autoschlüssel bei Polizei abholen

Kriminalität

Betrunkener will Autoschlüssel bei Polizei abholen

Am Wochenende wird eine Frau betrunken am Steuer erwischt. Sie muss ihre Schlüssel abgeben. Tage später will ein Freund diese abholen. Dabei fällt den Beamten jedoch ein Problem auf.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der Mann verließ die Polizeiinspektion nicht erfolgreich. (Symbolbild)
    Der Mann verließ die Polizeiinspektion nicht erfolgreich. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa

    Betrunken ist ein Mann zur Würzburger Polizei gegangen und wollte dort den wegen Alkohol am Steuer einkassierten Autoschlüssel einer Freundin abholen. Die 43-Jährige sei bereits am Samstagnachmittag betrunken unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit.

    Mit einer Vollmacht erschien daraufhin am Dienstagabend der 37-Jährige auf der Polizeiinspektion. Sein Alkoholgeruch fiel den Beamten jedoch auf. Der Mann habe dennoch weiter nach dem Schlüssel gefordert und zunächst «vehement» verneint, dass er betrunken sei.

    Schlussendlich pustete er dann doch ins Röhrchen: Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,3 Promille. Unter leichtem Protest sei der Mann dann gegangen – ohne Schlüssel.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden